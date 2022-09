Bei einem Brand eines Mehrfamilienhauses in Altenkirchen (Westerwald) sind drei Menschen verletzt worden. Die Bewohner seien am frühen Donnerstagmorgen aus dem Gebäude gerettet worden, teilte die Polizei mit. Sie kamen mit teils schweren Verletzungen in Krankenhäuser und Spezialkliniken.

Altenkirchen (dpa/lrs) - Das zweistöckige Haus sei durch den Brand vollständig zerstört worden, hieß es weiter. Dabei sei ein sechsstelliger Schaden entstanden. Die Feuerwehr habe den Brand unter Kontrolle gebracht, die Maßnahmen dauern laut Polizei aber noch bis in den Tag hinein an. Die Brandursache war zunächst unklar.

