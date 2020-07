Heusweiler (dpa/lrs) - Polizisten haben an der Autobahn 8 drei Männer aufgegriffen, die mit einem Lastwagen nach Deutschland geschleust worden sind. Nach ersten Erkenntnissen kletterte das Trio auf einem Rastplatz von der Ladefläche des Lasters, wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte. Beamte nahmen die Männer am frühen Morgen nach einem Zeugenhinweis im saarländischen Heusweiler fest. Die drei Sudanesen sollen über das Dach in das Innere des Anhängers gelangt sein. Warum und mit welchem Ziel die Männer auf den Lastwagen geklettert waren, werde nun ermittelt. Unklar ist laut Polizei auch, ob der Lastwagenfahrer oder andere Personen an der Schleusung beteiligt waren.