Neustadt an der Weinstraße (dpa/lrs) - Drei Männer sind in der Nacht zum Donnerstag mit einem Auto frontal in ein Wohnhaus in Neustadt an der Weinstraße gekracht und anschließend geflüchtet. Anwohner hätten die Männer wegrennen sehen und die Polizei alarmiert, teilte ein Sprecher mit. Die Fahndung blieb zunächst erfolglos. Infolge der Kollision wurde die Stromversorgung des gesamten Hauses unterbrochen. Für die Bergung des Wagens mussten die Stadtwerke Neustadt (Metropolenregion Rhein-Neckar) zudem den Strom im gesamten Umfeld der Unfallstelle wegen Stromschlaggefahr abschalten.