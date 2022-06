Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 42 bei Lahnstein sind am Donnerstagmittag drei Menschen leicht verletzt worden. Der mutmaßliche Unfallverursacher flüchtete. Wie die Polizei mitteilte, wollte der Autofahrer von Oberlahnstein auf die B42 in Richtung Braubach auffahren und missachtete dabei die Vorfahrt einer Autofahrerin auf der Bundesstraße. Die Frau musste stark abbremsen, was die Fahrerin im Wagen dahinter zu spät erkannte. Sie fuhr laut Polizei auf das abbremsende Fahrzeug auf, dabei verletzten sich die drei Insassen in ihrem Wagen. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls um Hinweise.

