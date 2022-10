Mit einem Kopf-an-Kopf-Rennen wird gerechnet, wenn es am Freitag ab 20.15 Uhr im Neustadter Saalbau um die Krone der 84. Pfälzischen Weinkönigin geht: Nachfolgerin von Sophia Hanke aus Rödersheim-Gronau wird Lea Baßler aus Bad Dürkheim, Lea Lechner oder Sandra Eder, die beide aus Neustadt sind. Neu in diesem Jahr: Nach der Wahl wird bei einer After-Show-Party noch richtig gefeiert.

Das Modell „Drei Freundinnen“ als Vertreterinnen des Pfälzer Weins hat sich bewährt. Nachdem es im ersten Coronajahr für ein Quintett um die Pfälzische Weinkönigin Saskia Teucke (Weisenheim am Sand) pandemiebedingt nur sehr wenige Termine gab, wurde der Kreis verkleinert. Aus dem Bewerberinnenkreis 2021 war das Trio Sophia Hanke, Sabina Kobek (Neustadt) und Laura Wessa (Bockenheim) hervorgegangen. Sie haben sich bestens verstanden. Wenn in Neustadt am Freitag die Krönchen weitergereicht werden, wird sich eines nicht ändern: der Zusammenhalt.

Volle Unterstützung fürs Amtsjahr

„Egal, wer von uns die Pfälzischen Weinkönigin wird, es wird eine würdige Vertreterin sein“, sagt Lea Baßler, die erzählt, dass schon das erste Treffen sehr harmonisch war, die Bewerberinnen auch schon viel privat zusammen unternommen haben und sie sich sehr sicher ist, dass sie auch nach dem Amtsjahr „richtig gute Freundinnen“ bleiben werden. Seit Juli arbeitet die Bad Dürkheimerin, die eine kaufmännische Ausbildung hat, im Weingut Zimmermann in Wachenheim. Bei ihrem Arbeitgeber erfährt die 22-Jährige, die gerade erst nach drei Jahre die Krone als Dürkheimer Weinprinzessin abgegeben hat, volle Unterstützung für das Jahr als Weinhoheit.

„Weinbau jung und innovativ“

Vor allem sind sich die drei Bewerberinnen beim Thema Wein einig. „Wir wollen zeigen, dass der Weinbau jung und innovativ ist“, sagt Lea Baßler, die davon überzeugt ist, dass die Branche offen sein muss für Veränderungen. „Jedes Jahr ist anders, jeder Jahrgang ist anders“, sagt die Dürkheimerin, die im Weingut fürs Marketing und Veranstaltungen zuständig ist und dafür brennt, ihre Begeisterung für Wein zu teilen und zu vermitteln. Rotwein mag Lea Baßler, gerne „schwer und opulent“. Beim Weißen hat sie ein Faible für liebliche Weine, also Bouquetrebsorten, wie beispielsweise Gelben Muskateller, wenn sie trocken ausgebaut sind.

Miteinander wichtig

Damit liegt sie auf einer Wellenlänge mit Lea Lechner aus Neustadt-Diedesfeld, für die es „supergerne“ auch ein im Holzfass gereifter Wein sein darf. Die 21-Jährige hat gerade erst ihre Winzerausbildung abgeschlossen, bei der Arbeit erreicht man sie in Ruppertsberg im Weingut Dr. Josef Köhr. Bevor im November das Studium von Weinbau und Oenologie beginnt, steht die Wahl an. Als Weinprinzessin, die sie von 2017 bis 2019 war, wusste sich schon, dass sie auch gerne weitermachen würde, damals habe sie aber noch nicht über das ausreichende Fachwissen verfügt. Dass sich das geändert hat, will Lea Lechner am Freitag zeigen. Wer die Wahl gewinnt, ist auch ihr egal. Vor dem ersten Treffen des Trios war ihre und Sandra Eders Angst, dass da jemand kommt, „der das als Wettkampf sieht“. Dem war nicht so. Die drei Kandidatinnen verstehen sich blendend. „Wir sind fast schon unzertrennlich“, sagt sie.

„Branche etwas Gutes tun“

Auch die dritte Kandidatin im Bunde ist eine gestandene Weinprinzessin, Sandra Eder hat die Krone von 2018 bis 2020 in Neustadt-Mußbach getragen. Die 23-Jährige, die im Weingut Bergdolt in Neustadt-Duttweiler bei der Lese geholfen hat, weiß genau, warum sie Pfälzische Weinkönigin werden will: Sie möchte die Qualität der Weine der Pfalz „in die Welt raustragen und unserer Branche etwas Gutes tun“. Nach ihrem Bachelor-Abschluss im Rheingau passt das hoheitliche Jahr ganz gut in die Lebensplanung der Winzerin. Denn weiter geht es für sie mit dem Master in Weinbau Oenologie und Weinwirtschaft. Dass sie schon länger weiß, dass sie eine der letzten drei Bewerberinnen ist und damit feststeht, dass sie mindestens Pfälzische Weinprinzessin wird, findet sie „gut gelöst“. Sandra Eder, die großer Riesling- und auch Weißburgunder-Fan ist, sagt: „Wir freuen uns echt auf das Jahr.“ Geteilte Freude ist doppelte Freude.