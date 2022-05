Drei junge Frauen sind in einem Tanzclub in Bad Kreuznach nach der Verabreichung einer unbekannten Substanz ins Krankenhaus gebracht worden. Die 18- bis 22-Jährigen seien in der Nacht zum Sonntag bis zur Bewusstlosigkeit kollabiert, eine habe zudem einen Krampfanfall erlitten, berichtete ein Polizeisprecher. Ersten Ermittlungen zufolge soll ein Unbekannter den Frauen die Substanz untergejubelt haben. Ob es eine Flüssigkeit oder ein Pulver war, und ob sie den Frauen ins Getränk gemischt wurde, war zunächst völlig unklar. Der Gesundheitszustand der Frauen war nach Polizeiangaben am Sonntag stabil.

Bad Kreuznach (dpa/lrs) - © dpa-infocom, dpa:220529-99-470118/2