Worms (dpa/lrs) - Auf einem Parkplatz in Worms sind drei Autos ausgebrannt. Die Feuerwehr löschte das Feuer in der Nacht zu Mittwoch und verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf Häuser und Bäume, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Anwohner hätten etwa zehn Minuten vor Ausbruch des Brandes dumpfe Schläge gehört. Laut Polizei könnte es sich um explodierende Feuerwerkskörper gehandelt haben. Verdächtige seien nicht mehr festgestellt worden. Die Brandursache werde ermittelt.

ungefährer Brandort