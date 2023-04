Kleinblittersdorf (dpa/lrs) - Gerade noch rechtzeitig haben Ersthelfer einen schwer verletzten Mann aus seinem Auto gezogen, bevor es nach einem Unfall vollständig ausbrannte. Der 75 Jahre alte Autofahrer kam am Sonntag in Kleinblittersdorf auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum, wie die Polizei mitteilte. Das Fahrzeug überschlug sich dann noch mehrmals, als es eine rund zehn Meter tiefe Böschung hinab rollte. In den dortigen Hecken geriet es in Brand. Da sich der Autofahrer nicht selbst aus dem Wrack befreien konnte, zogen ihn drei Ersthelfer aus dem Fahrzeug. Dieses brannte dann völlig aus.

