Ein Auto in Anhausen ist auf einer Landstraße doppelt so schnell als erlaubt unterwegs gewesen und in eine Geschwindigkeitsmessung der Polizei gefahren. Den Fahrer erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 600 Euro und zwei Monate Fahrverbot, wie die Polizei am Freitag mitteilte. 70 Stundenkilometer seien auf der Straße erlaubt gewesen, gerast sei er nach Messungen aber mit 140 Kilometern pro Stunde. Die Messung ist am Donnerstag im Zuge des landesweiten «Blitzmarathons» durchgeführt worden.

Anhausen (dpa/lrs) - PM der Polizei