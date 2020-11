Das ging schnell: Nach dem Rücktritt von Höfken haben die Grünen ihr Ressort in der Ampelregierung neu besetzt. Bei den umstrittenen Beförderungen versprechen sie einen Neustart.

Mainz (dpa/lrs) - Dreieinhalb Monate vor der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz haben die Grünen ihre Spitzenkandidatin Anne Spiegel als Doppelministerin nominiert. Die Familien- und Integrationsministerin soll nach einem Beschluss der Partei auch Nachfolgerin von Umweltministerin Ulrike Höfken werden, die am Mittwoch wegen einer monatelangen Affäre um rechtswidrige Beförderungen in ihrem Haus den Rücktritt zum Jahreswechsel erklärt hat.

Der Parteivorstand habe sich einstimmig für diese Lösung entschieden, sagte die Landesvorsitzende Misbah Khan am Freitag in Mainz. „Wir möchten jetzt gemeinsam nach vorne schauen.“

Neuer Staatssekretär soll der Präsident der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord, Ulrich Kleemann, werden. Der bisherige Amtsinhaber Thomas Griese hatte um seine Versetzung in den Ruhestand gebeten. Kleemann werde mit Übernahme des neuen Amts aus der Behörde ausscheiden und bis zum Ende der Legislaturperiode Staatssekretär im Umweltministerium sein, sagte Spiegel. Er soll sich vor allem darum kümmern, die Beförderungspraxis im Ministerium umzustellen und eine neue Dienstvereinbarung dafür zu entwickeln. „Es sind zweifelsohne Fehler passiert“, sagte Spiegel. Jetzt würden neue Standards und transparente Strukturen entwickelt.

Höfken und Griese stehen im Mittelpunkt einer Affäre, die Ende September nach Bekanntwerden eines Urteils des Oberverwaltungsgerichts (OVG) in Koblenz begann. Die Richter gaben der Beschwerde einer Beamtin statt und bezeichneten die Beförderungspraxis im Umweltministerium als „grob rechtswidrig“. Dabei ging es um den Verzicht auf Ausschreibungen und auf eine Beurteilung von Beamten bei einer Beförderung. Das Ministerium hatte dies mit einer Vereinfachung der Verwaltung begründet und erklärt, das Verfahren sei „unverzüglich abgeändert“ worden. Später wurde bekannt, dass wesentlich mehr Personal rechtswidrig befördert wurde.

„Ich bin bereit, über meine bisherige Zuständigkeit hinaus Verantwortung zu übernehmen“, sagte Spiegel. „Die Herausforderungen sind viel zu groß mit der Klimakrise und der Corona-Pandemie. Da erwarten die Bürgerinnen und Bürger auch, dass wir uns nicht zu lange mit uns selbst beschäftigen.“ Auf die Frage nach dem Ausmaß der zusätzlichen Arbeitsbelastung antwortete Spiegel, sie bekomme viel Unterstützung, auch von der Staatssekretärin im Familienministerium, Christiane Rohleder, die sie auch schon während ihrer Elternzeit 2018 vertreten habe. Jetzt seien intensive Gespräche zur Übernahme des Umweltministeriums mit der scheidenden Ministerin Höfken und Staatssekretär Griese geplant.

Die CDU Rheinland-Pfalz wünschte Spiegel und Kleemann viel Erfolg in den neuen Ämtern. „Wir hätten uns allerdings gewünscht, wenn es bereits jetzt zu einem personellen Neuanfang gekommen wäre“, erklärte Generalsekretär Gerd Schreiner. Auch mit dem Personalwechsel im Umweltministerium sei diese Affäre noch lange nicht aufgeklärt. Es gebe weiterhin mehr Fragen als Antworten in der Beförderungsaffäre. „Frau Dreyer muss diese Fragen beantworten“, sagte er mit Blick auf Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD).