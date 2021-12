Montabaur (dpa) - United-Internet-Chef Ralph Dommermuth hat seinen Anteil an dem Internetkonzern wie erwartet auf über 50 Prozent aufgestockt. Die von ihm kontrollierte Ralph Dommermuth GmbH & Co. KG Beteiligungsgesellschaft habe Kaufverträge über den Erwerb von 15,2 Millionen Aktien an der United Internet AG abgeschlossen, teilte United Internet am Mittwochabend mit. Das entspreche einem Anteil von 7,4 Prozent der Aktien an der United Internet AG. Mit dem Vollzug erhöhe sich der von Dommermuth kontrollierte Anteil an dem Unternehmen auf etwa 50,1 Prozent.

Aufgrund dieser Paketerwerbe verzichtet der Manager auf ein zuvor erwogenes freiwilliges Erwerbsangebot für 17 Millionen Aktien an der United Internet AG. Dommermuth erwäge jedoch weitere Gelegenheitskäufe von Aktien an der United Internet AG im nächsten Jahr, hieß es in der Mitteilung.