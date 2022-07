Der CDU-Politiker Dominik Geißler wird neuer Oberbürgermeister von Landau. Das habe die Stichwahl am Sonntag ergeben, teilte die pfälzische Kommune mit. Demnach erhielt der Sohn des früheren CDU-Generalsekretärs Heiner Geißler 50,6 Prozent der Stimmen. Sein SPD-Konkurrent Maximilian Ingenthron, derzeit Bürgermeister von Landau, kam der Mitteilung zufolge auf 49,4 Prozent. Die Wahlbeteiligung am Sonntag lag bei 43,3 Prozent. Amtsinhaber Thomas Hirsch (CDU) trat nicht mehr an - er wird zum 1. Januar 2023 Präsident des rheinland-pfälzischen Sparkassenverbandes.

Landau (dpa/lrs) - Wahlergebnis