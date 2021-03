Mainz (dpa/lrs) - Beim ersten Wahlkampf in der Corona-Pandemie haben die Parteien in Rheinland-Pfalz neben Plakaten vor allem auf digitale Formate und Kreativität gesetzt. Straßenwahlkampf und Hausbesuche waren vor der Landtagswahl an diesem Sonntag wegen der Infektionsgefahr nur sehr eingeschränkt möglich. Die SPD hat für Ministerpräsidentin und Spitzenkandidatin Malu Dreyer ein Wohnzimmer in ihrer Geschäftsstelle eingerichtet. Dreyers Gespräche mit den Wahlkreiskandidaten auf dem Sofa konnten Interessierte im Internet verfolgen. Sabine Flegel und die beiden anderen Mainzer CDU-Kandidaten, Gerd Schreiner und Hansgeorg Schöning, unterhielten sich digital über ein TV-Gerät mit den Bürgern auf dem Wochenmarkt vor dem Dom.

Die FDP-Landtagsfraktionsvorsitzende Cornelia Willius-Senzer verteilte - mit Maske und auf Abstand - Tütchen mit FDP-Informationsmaterial an die Bürger. Die Linke stellte rote Tüten mit solchen Materialien zum Mitnehmen auf - ein kontaktloser Infostand. Die Grünen nannten das „stille Infostände“ und stellten auch mal ein Gläschen Honig dazu.

Mobilisierung geht aber auch mit Telefonketten: Die SPD-Ortsvereine riefen insbesondere ältere Parteimitglieder an, die wiederum aufgefordert wurden, ihrerseits Bekannte anzurufen und so zur Wahl zu animieren, wie ein Parteisprecher berichtet. Der Kandidat der Grünen Jugend, Fabian Ehmann, hat auf seine Flyer seine Handynummer gedruckt - und antwortet Wählern so direkt am Telefon auf ihre Fragen.

