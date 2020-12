Der rheinland-pfälzische Landesjugendring startet an diesem Freitag eine digitale Schnitzeljagd auf seinen Kanälen in den sozialen Netzwerken. Damit will die Arbeitsgemeinschaft junge Menschen auf die anstehende Landtagswahl aufmerksam zu machen und für die Forderung nach Digitalisierung werben.

Bis zum 30. Dezember können junge Leute auf der Facebook-Seite, dem Instagram- und dem Twitter-Auftritt des Landesjugendrings auf die Suche nach Hinweisen gehen und Aufgaben und Rätsel lösen. Alle zwei Tage wird nach Angabe von Julia Mungenast, Bildungsreferentin des Landesjugendrings, ein entsprechendes Foto auf den Kanälen geteilt. „Für die Teilnehmer ergibt sich am Ende ein Lösungswort“, erklärt Mungenast. Der Gewinner erhält eine Tasche mit Überraschungen.

Mit der Aktion will der Landesjugendring auf die Interessen von Kindern und Jugendlichen in Rheinland-Pfalz aufmerksam machen. Dazu gehöre neben der Senkung des Wahlalters auf 16 Jahre und einer jugendgerechten Mobilität unter anderem die Forderung nach einer besseren Digitalisierung in vielen Lebensbereichen, so Mungenast. Außerdem sollen die jungen Leute auf die Landtagswahl im März aufmerksam gemacht werden. „Auch wenn sie selbst noch nicht wählen dürfen, können sie sich über die sozialen Medien mit ihren Anliegen und Wünschen einbringen“, sagt Mungenast.

Weitere Aktionen bis zur Wahl

Bis zum 14. März will der Landesjugendring mit weiteren Aktionen die Jugendpolitik zum Thema der Wahl machen. Geplant sind etwa Befragungen von jugendpolitischen Sprechern der Parteien. Eigentlich wollte der Landesjugendring den Abgeordneten im Landtag auch Suppe vorbeibringen, was mit den Corona-Einschränkungen nun nicht möglich ist. „Stattdessen wollen wir Durchhaltepäckchen unter anderem mit Traubenzucker und Masken verschicken, damit sie bis zur Landtagswahl durchhalten“, sagt Bildungsreferentin Mungenast.

Dem Landesjugendring Rheinland-Pfalz sind 24 Mitgliedsverbände angeschlossen, die in der Jugendarbeit aktiv sind. Diese erreichen mit ihren Angeboten nach Angaben des Dachverbands jährlich rund 200.000 Kinder und Jugendliche.