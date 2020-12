Mainz (dpa/lrs) - Die Corona-Pandemie macht in vielen Betrieben auch vor den traditionellen Weihnachtsfeiern nicht halt. Teils fallen die geselligen Zusammenkünfte zum Jahresausklang ganz aus, teils machen sich die Unternehmen und Beschäftigten auf die Suche nach Alternativen. Große Arbeitgeber in Rheinland-Pfalz wie BASF, Boehringer Ingelheim, Schott und Debeka setzen dabei vor allem auf virtuelle Feiern, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab.

Der Mainzer Spezialglashersteller Schott hat seinen Mitarbeitern nach eigenen Angaben bereits Ende August dringend empfohlen, in diesem Jahr auf betriebliche Weihnachtsfeiern zu verzichten. „Daraufhin haben einige Bereiche der Pandemielage angepasste kreative Alternativen entwickelt“, berichtet Konzernsprecher Jürgen Steiner. So wollten einige Abteilungen eine Online-Weihnachtsfeier veranstalten. Darunter sei auch ein Team, das die üblichen Wichtelgeschenke diesmal in Form von Restaurantgutscheinen austausche, um die notleidende Gastronomiebranche zu unterstützen. „Andere Abteilungen verzichten gänzlich auf eine Weihnachtsfeier und spenden stattdessen für eine betriebliche Weihnachtsaktion zugunsten von Kindern und bedürftigen Senioren oder für gemeinnützige Einrichtungen.“