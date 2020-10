Koblenz/Mainz (dpa/lrs) - Ein vorerst verschobenes Dieselfahrverbot in Mainz ist auch längerfristig vom Tisch. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) und die Stadt Mainz beendeten ihren langen Rechtsstreit um Luftqualität am Mittwoch vor dem Oberverwaltungsgericht (OVG) Rheinland-Pfalz in Koblenz mit einem Vergleich. Demnach sollen Ampelschaltungen weniger Autos aus den Seitenstraßen auf die Mainzer Rheinachse lassen und so dort die Stickstoffdioxid-Werte gesenkt werden. Ein Gutachten hatte hier an einer Stelle bislang eine Überschreitung des Grenzwerts auch für 2021 vorausgesagt. Eine neue Messeinrichtung (Passivsammler) soll dies überwachen.

Die rheinland-pfälzische Landeshauptstadt hatte eigentlich ein Fahrverbot für ältere Dieselfahrzeuge in der Innenstadt ab Sommer 2020 geplant, dieses aber wegen der Corona-Krise erstmal zu den Akten gelegt. Allerdings führte sie im Juli Tempo 30 auf der Rheinachse ein, um die Luftqualität zu verbessern. Die Stadt Mainz kündigte seinerzeit laut OVG auch an, wenn sich aus dem Jahresmittelwert 2020 trotz verschiedener Maßnahmen dennoch eine deutliche Grenzwertüberschreitung beim Stickstoffdioxid (NO2) ergäbe, würde sie zusätzlich doch ein Dieselfahrverbot verhängen.