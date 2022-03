Trotz neuer Rechtsgrundlage für die Beschränkungen wegen der Corona-Pandemie ab diesem Sonntag bleiben in Rheinland-Pfalz einige Regeln vorerst bestehen. So gilt bis 2. April: Wo der Impf-, Test- oder Genesenenstatus kontrolliert wird, muss weiterhin überwiegend keine Maske mehr getragen werden. Im Einzelhandel und in anderen nicht-kontrollierten öffentlichen Bereichen gilt die Maskenpflicht weiter. Auch an allen weiterführenden Schulen bleibt es für zwei Wochen länger bei der Maskenpflicht auch am Platz. An den Schulen soll weiterhin zweimal die Woche anlasslos getestet werden.

Mainz (dpa/lrs) - In den Grund- und Förderschulen müssen Kinder und Lehrer seit dem vergangenen Montag keine Masken mehr während des Unterrichts tragen. Dieser Schritt war Anfang März von der Landesregierung beschlossen worden.

Wegen der Vorgaben des Bundesrechts entfallen aber ab diesem Sonntag Abstandsgebote, Kapazitäts- und Kontaktbeschränkungen. Die Möglichkeit, sich nach einer Infektion oder als erwachsene Kontaktperson wieder freizutesten, soll dann um zwei Tage verkürzt werden.

In Rheinland-Pfalz war am Freitag die neue Corona-Bekämpfungsverordnung in Kraft getreten, es ist mittlerweile die 32. Ausgabe. Große Änderungen enthält sie nicht, da die bisherige Regelung nach Beschluss der Landesregierung in wesentlichen Teilen bis zum 2. April fortgeschrieben wird. Das Land hatte dies mit Verweis auf die hohen Infektionszahlen begründet - allerdings auch eingeräumt, die Lage in den Krankenhäusern sei nicht dramatisch.

32. Corona-Bekämpfungsverordnung