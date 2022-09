Mithilfe eines Teddybären ist eine Mainzerin einem Dieb auf die Schliche gekommen. Die Frau habe schon länger den Verdacht gehabt, dass ihr jemand Post und Pakete aus dem Briefkasten stehle, teilte die Polizei am Freitag in Mainz mit. Daraufhin habe sich die 27-Jährige online einen Teddybären bestellt und das Paket vom Zusteller persönlich übergeben lassen. Sie habe dann eine Naht des Teddys geöffnet, einen GPS-Sender in den Bären gesteckt und ihn dann - wieder zugenäht - im Paket in ihren Briefkasten gelegt.

Mainz (dpa) - Zwei Tage später sei das Bären-Paket verschwunden gewesen, teilte die Polizei weiter mit. Nachdem die Frau den Teddy dann in einer Wohnung in der Nachbarschaft geortet hatte, verständigte sie die Polizei. Als die Mainzerin dort einen Signalton auf den GPS-Empfänger im Teddy gesendet habe, sei das Piepsen von Polizisten in der Abstellkammer der Wohnung wahrgenommen werden. Dort fanden die Beamten dann das Paket samt Teddy. Ein Ermittlungsverfahren gegen den mutmaßlichen Dieb wurde eingeleitet.