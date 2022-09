Autodiebe haben in Rheinhessen sechs hochwertige Fahrzeuge gestohlen. Alle seien mit einem «Keyless-Go-System» ausgestattet gewesen, teilte die Polizei in Mainz am Dienstag mit. Nach den derzeitigen Ermittlungen nutzten die Diebe vermutlich ein technisches Gerät, um die Funkwellen der in den Häusern befindlichen Fahrzeugschlüssel abzufangen und an ein zweites Gerät in der Nähe der Autotür zu senden. So konnten sie laut Polizei die Fahrzeuge öffnen und starten. Mit dem «Keyless-Go-System» kann ein Fahrzeug ohne die Benutzung eines herkömmlichen Autoschlüssels geöffnet und durch Drücken eines Knopfes im Wagen gestartet werden.

Mainz (dpa/lrs) - Das erste Auto dieser Art war Mitte September gestohlen worden, das bislang letzte am Montagmorgen in Stadecken-Elsheim (Kreis Mainz-Bingen). Die Autos wurden europaweit zur Fahndung ausgeschrieben.

PM