Schweich (dpa/lrs) - Von einem Firmengelände in Schweich (Landkreis Trier-Saarburg) sind etwa 150 Kabeltrommeln im Wert von über 100 000 Euro gestohlen worden. Wegen der Menge der Diebesbeute dürften die Täter mit mehreren Fahrzeugen mehrfach unterwegs gewesen sein, teilte die Polizei am Montag mit. Der Diebstahl im Industriepark Föhren war am Montag entdeckt worden, die Polizei sucht nach möglichen Zeugen.

