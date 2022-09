Bislang unbekannte Diebe haben in Simmern (Rhein-Hunsrück-Kreis) ein Brückengeländer gestohlen. Das etwa einhundert Meter lange Alugeländer habe einen Wert von etwa 5.000 Euro, sagte am Dienstag ein Polizeisprecher. Es sei davon auszugehen, dass die Demontage am vergangenen Wochenende länger gedauert habe und die Diebe ein größeres Fahrzeug für den Abtransport benötigt hätten. Die Polizei hofft auf die Aussage von Zeugen.

Simmern (dpa/lrs) - PM