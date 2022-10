Koblenz (dpa/lrs) - Der Deutschen Bahn sind in Koblenz über 4000 Meter Kabel gestohlen worden. Der Schaden werde auf rund 300.000 Euro geschätzt, teilte die Bundespolizei am Donnerstag mit. Von den Kabeldieben fehlte zunächst jede Spur. Sie hatten an einem unbekannten Zeitpunkt zwischen dem vergangenen Donnerstag und Montag den Zaun im Bereich des Stellwerks Koblenz-Lützel durchgeschnitten und die Trommeln mit insgesamt 4640 Meter Kabel mitgenommen. Die Polizei geht davon aus, dass sie für den Transport einen Lastwagen genutzt hatten.

