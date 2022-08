Zwei Trompeten sind in Unkel (Kreis Neuwied) auf der Straße gestohlen worden. Die Musikinstrumente mit einem Gesamtwert von rund 2000 Euro seien am Samstag kurzfristig abgestellt und daraufhin von zwei Unbekannten mitgenommen worden, berichtete die Polizei in Linz am Sonntag. Die Täter seien ersten Ermittlungen zufolge mit einem Auto geflüchtet. Ein Taxifahrer habe aber eine der Trompeten in der Nähe des Tatorts wieder gefunden. Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.

Unkel (dpa/lrs) - Pressemitteilung