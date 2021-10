Neuwied (dpa/lrs) - Beim Fluchtversuch mit einem elektrischen Krankenfahrstuhl ist ein erfolgloser Ladendieb von der Polizei gefasst worden. Der Mann hatte zuvor versucht, zwei Paar Schuhe in einem Geschäft in Neuwied zu stehlen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Eine Alarmanlage erschreckte den Mann bei seiner Tat am Dienstag so, dass er das Diebesgut fallen ließ.

Neuwied (dpa/lrs) - Beim Fluchtversuch mit einem elektrischen Krankenfahrstuhl ist ein erfolgloser Ladendieb von der Polizei gefasst worden. Der Mann hatte zuvor versucht, zwei Paar Schuhe in einem Geschäft in Neuwied zu stehlen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Eine Alarmanlage erschreckte den Mann bei seiner Tat am Dienstag so, dass er das Diebesgut fallen ließ.

Als eine Mitarbeiterin auf die Situation aufmerksam wurde und die Polizei verständigte, flüchtete der Mann mit einem maximal sechs Stundenkilometer schnellen Krankenfahrstuhl, wie es hieß. Die Polizei stoppte ihn jedoch. Gegen den Mann wird nun ermittelt.