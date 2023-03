Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In den rheinland-pfälzischen Schulen wird seit Montag nur noch einmal pro Woche regulär getestet. Das stößt auf Protest in der Schülerschaft und bei den Lehrkräften. Die Infektionszahlen steigen gerade bei den jungen Menschen, in Germersheim sogar dramatisch. Wie passt das zu Straßenfasnacht und Weihnachtsmärkten ohne Auflagen?

Trotz der galoppierenden Entwicklung der Corona-Infektionen hält das Land an den Lockerungen fest, die in der 27. Corona-Verordnung festgehalten sind und seit Montag gelten.