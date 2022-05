Ralph Dommermuth

Der Sohn eines Immobilienmaklers aus Montabaur führt eines der erfolgreichsten Inernet-Unternehmen Europas. 1988 gründet er zusammen mit einem Partner die Firma 1&1 EDV Marketing GmbH. Nach dem Umbau in einen Internet-Service-Provider ging das Unternehmen zehn Jahre später als erste deutsche Internet-Firma an die Börse. Zwei Jahre später benannte Dommermuth das Unternehmen, das inzwischen zahlreiche Beieligungen an diversen Internet-Dienstleistern hielt, in United Internet um.

Michael Thonet

Der 1796 in Boppard geborene Tischlermeister Michael Thonet war der erste seiner Branche, der im 19. Jahrhundert den Schritt vom Handwerker zum Industriellen wagte. Im Jahr 1842 holt ihn Fürst Metternich nach Wien, wo er dann mit seinen Sitzmöbeln weltberühmt wurde. Sein „Stuhl Nr. 14“ ist der traditionelle Stuhl für die Wiener Kaffeehäuser und ist das meistproduzierte Sitzmöbel der Welt. Er wurde damals schon industriell gefertigt, in Einzelteilen verpackt und am Bestimmungsort zusammengeschraubt. Schon damals schuf er Fertigteile, die nach dem Baukastensystem auch mit Teilen anderer Modelle kombiniertw erden konnte. Bitteram hatte er Boppard verlassen, in Wien starb er im Alter von 75 Jahren als reicher Mann. Zu diesem Zeitpunkt gab es Niederlassungen seiner Firma in fast allen wichtigen Städte Europas, zudem noch zwei in den USA.