Mit Ausnahme der Städte Pirmasens und Neustadt sowie des Donnersbergkreises ist jetzt fast die gesamte Pfalz als Corona-Risikogebiet eingestuft worden. Auch der Kreis Bad Dürkheim und die Stadt Landau sowie erneut die Stadt Zweibrücken befinden sich seit Mittwoch nach dem Aktionsplan des Landes in der höchsten Kategorie, der Alarmstufe „Rot“ (mehr als 50 Neuinfektionen binnen einer Woche in den vergangenen sieben Tagen).

Landesweit 630 Neuinfektionen

Die Anzahl der Neuinfektionen binnen 24 Stunden lag in Rheinland-Pfalz am Mittwoch zum zweiten Mal über der Schwelle von 600 Fällen. Am Dienstag