Wissenschaftsminister Konrad Wolf (SPD) gehört dem nächsten Kabinett nicht mehr an. SPD-Fraktionschef Alexander Schweitzer wird als „Superminister“ gehandelt, aber er wird gebraucht, wo er jetzt ist. Die FDP-Fraktion sucht noch einen Vorsitzenden – vielleicht Andy Becht. Grüne schlagen Anne Spiegel und Katharina Binz vor.

Die vertraulichen Koalitionsverhandlungen zwischen SPD, Grünen und FDP im Atrium-Hotel im Mainzer Vorort Finthen sind abgeschlossen, aber in den jeweiligen Parteizentralen geht das Ringen weiter. Denn nach den Inhalten kommt das Personal. Zwar wird es viel Kontinuität von der ersten zur zweiten Ampelregierung geben, aber an einigen Stellen ändert sich die Besetzung doch.

Die Grünen haben am Montagabend bereits ihre Vorschläge für die Besetzung der beiden grünen Ministerien festgezurrt. Ministerin für Familien, Frauen, Kultur und Integration soll die bisherige Landtagsabgeordnete Katharina Binz werden. Das teilte der Landesverband der Partei nach einer Fraktionssitzung mit.

Binz und Spiegel geben ihre Landtagsmandate ab

Binz (36) hat als erste Grüne in Rheinland-Pfalz ein Direktmandat gewonnen. Sie war von 2013 bis 2017 Co-Vorsitzende der Landespartei und ist seit 2017 Abgeordnete. In der vergangenen Legislaturperiode hat sie sich um die Themen Wissenschaft, Gesundheit, Kultur und Integration gekümmert. Binz wird mit dem Amt für einen Teil der rheinland-pfälzischen Kulturpolitik zuständig sein. Die Generaldirektion Kulturelles Erbe wird künftig vom Innenministerium verantwortet. Zuvor war die Kulturpolitik beim Wissenschaftsministerium angesiedelt.

Erwartungsgemäß schlagen die Grünen für das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität Spitzenkandidatin Anne Spiegel (40) aus Speyer vor. Spiegel führte seit Dezember zwei Ministerien in Personalunion: Das Umweltministerium – nach dem Rücktritt ihrer Parteikollegin Ulrike Höfken – und das Familien- und Integrationsministerium. Noch nicht abgeschlossen ist den Angaben nach die Suche nach Staatssekretären. Das Klimaschutzministerium soll nach RHEINPFALZ-Informationen zwei statt bisher eine Staatssekretärsstelle erhalten. Die grüne Verkehrs- und Umweltdezernentin der Stadt Mainz, Katrin Eder, gilt als Anwärterin für eine der Stellen. Sie hat den Bereich Verkehr in den Koalitionsgesprächen mitverhandelt. Ob Christiane Rohleder Staatssekretärin im Familienministerium bleibt, ist nicht bekannt.

Spiegel und Binz legen ihre Mandate als Abgeordnete nieder. Im Fall der direkt gewählten Abgeordneten Binz rückt deren B-Kandidat nach, der frühere Fraktionschef der Grünen im Landtag, Daniel Köbler. Er hatte sich bei der Listenaufstellung erfolglos auf aussichtsreichen Plätzen beworben und war auf Platz 16 gelandet. „Durchgereicht“, nennt man das in Parteien. Nun bleibt er Abgeordneter. Als Bildungsfachmann der Fraktion hat er sich in den vergangenen fünf Jahren profiliert.

SPD und FDP legen noch keine Personalien vor

Am Donnerstag entscheiden die Delegierten der Grünen ebenso wie jene von SPD und FDP über den Koalitionsvertrag der Ampelregierung. Am 18. Mai ist die Konstituierung des neuen Landtags mit der Wahl der Ministerpräsidentin. SPD und FDP haben noch keine Personalvorschläge mitgeteilt, allerdings kündigte der bisherige Wissenschaftsminister Konrad Wolf (SPD) bereits an, dem nächsten Kabinett von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) nicht mehr anzugehören. Der 59-jährige Physiker war Präsident der Hochschule Kaiserslautern und noch nicht SPD-Mitglied, als Dreyer ihn 2016 zum Minister für Wissenschaft und Kultur in ihrem Kabinett ernannte.

Neue Schwerpunkte verlangen neue Profile

Auf Anfrage verbreitete das Ministerium am Montag eine Stellungnahme Wolfs: „Mit dem geplanten Ressortzuschnitt werden die Schwerpunkte der Landesregierung neu gebündelt. Folglich sind hierfür auch andere Profile gefragt. (...) Der nächsten Landesregierung werde ich nicht angehören.“ Es habe ihm große Freude bereitet, maßgeblich mitzugestalten. „Ich bin überzeugt, hier auch vieles für unser Land erreicht zu haben“, sagte Wolf.

Der in Zweibrücken lebende Wolf trieb die Strukturreform der Universitäten voran, zu denen die Fusion der beiden Unis Landau und Kaiserslautern gehört. Er verhandelte außerdem mit den Islamverbänden über eine Rahmenvereinbarung zum islamischen Religionsunterricht. In beiden Feldern stand er in der Kritik.

Bei den Universitäten geht es nicht zuletzt ums Geld. Diese Frage wird es einem Nachfolger Wolfs oder einer Nachfolgerin nicht einfacher machen. Die Wissenschaft wird mit dem Bereich Gesundheit aus dem bisherigen Sozialministerium gebündelt. An der Spitze könnte Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) stehen, die seit einem Jahr mit dem Management der Corona-Krise beschäftigt ist.

Mit dem Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung hat sich die SPD ein Ministerium gebaut, das Themen bündelt, von denen Ministerpräsidentin Dreyer häufig spricht. Als „Superminister“ ist der Fraktionschef der SPD, der Südpfälzer Alexander Schweitzer, im Gespräch. Er hat dem Vernehmen nach bei den Koalitionsverhandlungen maßgeblich an den Inhalten und der Struktur des Ministeriums mitgewirkt. Allerdings wird der wortgewaltige Schweitzer auch in der Fraktion gebraucht. Vor allem mit den Freien Wählern als neuer, sechster Fraktion im Landtag will die SPD gewappnet sein.

Wechselt Clemens Hoch aus der Staatskanzlei?

Es gibt Stimmen, die den Staatskanzleichef Clemens Hoch als möglichen Fraktionschef ins Spiel bringen. Ein Landtagsmandat hat er, als leidenschaftlicher und rhetorisch gewandter Parlamentarier ist der 43-Jährige aus Andernach aus seiner Zeit von 2006 bis 2013 in Erinnerung. Wer ihm bei der Koordinierung der Regierungsgeschäfte nachfolgen sollte, ist aber unklar. Allerdings gibt es auch ganz andere Spekulationen: Danach könnte Hoch Gesundheitsminister werden , weil er bereits aus seiner jetzigen Position heraus sehr viel in der Corona-Krise gemanagt hat – und Sabine Bätzing-Lichtenthäler würde dann an die Fraktionsspitze rücken.

Offenbar noch nicht entschieden sind auch viele Besetzungen von Staatssekretärsstellen bei der SPD. Ob der aus Kaiserslautern stammende SPD-Generalsekretär Daniel Stich ein Regierungsamt übernimmt, wie es noch in der vergangenen Woche hieß, wird von einigen in Frage gestellt. Andererseits: Am Donnerstag stimmt der SPD-Parteitag nicht nur über den Koalitionsvertrag ab, die Delegierten wählen auch den Landesvorstand um Parteichef Roger Lewentz neu und mit ihm den Generalsekretär. Wer alles kandidiert, werde „im Laufe der Woche“ mitgeteilt, hieß es gestern auf Anfrage aus der SPD-Zentrale. Dass Roger Lewentz Innenminister bleibt und Stefanie Hubig Bildungsministerin, ist wohl ganz sicher.

In der FDP gilt Wissing als einsamer Entscheider

Bei der FDP rückt Wirtschaftsstaatssekretärin Daniela Schmitt an die Spitze des Wirtschaftsministeriums und Herbert Mertin bleibt Justizminister. Das ist dem Vernehmen nach sicher, aber alles andere scheint offen zu sein. Die FDP braucht vor allem eine adäquate Besetzung an der Fraktionsspitze. Cornelia Willius-Senzer tritt nicht mehr an. Der Pfälzer Andy Becht wäre geeignet für den Posten, vielleicht bleibt er aber auch als Staatssekretär im Wirtschaftsministerium. Dort ist ohnehin ein Staatssekretärsposten vakant: In diesem Zusammenhang fällt der Name von Steven Wink aus Pirmasens.

Denkbar an der Fraktionsspitze wäre auch der Justizstaatssekretär Philipp Fernis. Lust auf das Amt hat auf jeden Fall der Eifeler Marco Weber, der als parlamentarischer Geschäftsführer die Fraktion bereits seit fünf Jahren entscheidend mit führt. Aber ob er das Vertrauen von Parteichef Volker Wissing genießt, daran scheint es Zweifel zu geben. Und dass Wissing, der zugleich Generalsekretär der Bundes-FDP ist, jede Personalentscheidung mit sich alleine ausmacht, sagen viele in der FDP.