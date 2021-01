Früher habe ich mich immer gefragt, was dieser wahnsinnige Sam Hawkens in den Winnetou-Filmen zu suchen hat. Ein Irrer mit Perücke, ein Kauz, der Trapper, der immer lacht, nie gebraucht wird und immer mitten in der Prärie hinter einem Busch hervorspringt und was macht? Spannung erzeugen? Das Stilzchen rumpeln? Den Helden helfen?

Ein echter Prophet, wenn ich mich nicht irre! Sam Hawkens war der treue Begleiter Old Shatterhands. Der war in den Augen des unverwüstlichen Sachsen ein Greenhorn und im Wilden Westen auf verlorenem Posten. Männer, die es heute nicht mehr braucht. Denn im Grünen helfen inzwischen allerlei Geräte ein und aus. Eigentlich reicht die richtige Uhr schon, um sicher durch Wald und Flur und über alle sieben Berge zu kommen. Dafür sind, wenn ich mich nicht irre, viel mehr Menschen unterwegs. Da kann man hinter jedem Strauch einen fragen, wie weit es bis zum nächsten Saloon ist. Überall ist schon einer. Gefahren gibt es keine mehr.

Alle wollen an die frische Luft

Wer in der Freizeit raus und nicht das Weiteste suchen will, der setzt sich in sein Gefährt mit den vielen Pferdestärken. Und landet wo? Auf einem überfüllten Parkplatz, wenn ich mich nicht irre! Auf der Fahrt kann einer dann im Handy noch schnell alles Wissenswerte zum Zielort abrufen: Welche Wanderrouten werden vorgeschlagen? Wie lauten die Markierungen für die kleine, mittlere oder große Runde, roter Strich, weißes Dreieck oder blauer Punkt? Wo ist die nächste Toilette? Und vor allem: Wo gibt’s was zu essen und zu trinken? Momentan nirgendwo. Und so haben sich die Wald- und Wiesengänger ganz schnell daran erinnert, wie das früher war: als der Rucksack voller Proviant aufs Kreuz drückte und deshalb reihum getragen wurde. Zumindest bis zu dem schattigen Plätzlein, an dem das Tischlein so gut wie möglich gedeckt wurde.

Wer so wie wir gerade in seiner Bewegungsfreiheit eingeschränkt wird, der will umso mehr raus an die frische Luft. Und die ist am allerfrischsten im Grünen. Die positiven Effekte des Waldbadens unter die Lupe genommen zu haben, dürfen die Japaner für sich reklamieren.

Der Begriff Waldbaden kommt aus Japan

Den Begriff des Shinrin Yoku hat Qing Li geprägt, der in seinem Buch „Die wertvolle Medizin des Waldes“ darauf hinweist, dass das Waldbaden auf Tomohide Akiyama zurückgeht, der 1982 die Ansicht vertrat, dass die Menschen in Japan der Heilung durch die Natur benötigten. Und das traf sich gut. Denn wenn Japan eins hat, dann sind es sehr viele Bäume. Einer Erzählung zufolge ist dies dem Sturmgott Susanoo-no-Mikoto zu verdanken. Denn er zog sich ein Haar aus dem Bart, zupfte sich ein Brusthaar und eines am Hintern aus – und die verwandelten sich in eine Japanische Zeder, eine Zypresse und eine Schwarzkiefer.

Wenn ich mich nicht irre, muss sich auch bei uns Göttliches ereignet haben, denn der Pfälzerwald und die Haardt erlauben es uns, alle positiven Effekte des Waldbadens zu genießen. Den Japanern können wir im Nachhinein also dankbar sein, dass wir im Lockdown nicht erst nach Auswegen suchen müssen. Waldbaden sorgt für guten Schlaf, hebt die Stimmung, senkt Herzfrequenz und Blutdruck und kann das Immunsystem stärken. Laut Qing Li ist das alles wissenschaftlich belegt. Es kann auch kein Zufall sein, dass der deutsche Wald-Papst Peter Wohlleben nach einem Burnout sein grünes Herz entdeckt hat.

Retten wir die Bäume, retten die Bäume uns

Bäume sind die grüne Lunge der Erde. Sie reinigen nicht nur die Luft, die wir atmen, sie reichern sie auch mit ihren Düften an. Retten wir sie, retten sie uns. Etwa zeitgleich mit dem japanischen Waldbaden gab es bei uns das Waldsterben. Und mit ihm ein Entsetzen, das sich damals leider schnell wieder gelegt hat. Nun geht es, wenn ich mich nicht irre, dem Wald richtig schlecht. Wenn wir das den Kindern heute zeigen, werden sie morgen diejenigen sein, die um seinen unschätzbaren Wert wissen. So wie alle Winnetous dieser Erde.