Bad Ems (dpa/rls) - Der Umsatz in den rheinland-pfälzischen Industriebetrieben ist deutlich gestiegen. Er habe im November um rund 15 Prozent höher gelegen als im Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Montag mitteilte. Im Vergleich zum November 2019 - dem Jahr vor der Corona-Pandemie in Deutschland - lag das Plus bei 19 Prozent. Vor allem bei den Pharmaunternehmen stieg der Umsatz im Vergleich zum November 2020 sehr deutlich um über 41 Prozent, die Chemiebetriebe verbuchten ein Plus von rund 34 Prozent. Die Zahl der Mitarbeiter blieb bei ihnen annähernd gleich, während sie bei den Pharmaunternehmen leicht um 2,7 Prozent stieg.

Als einzige Branche mussten die Hersteller von Kraftwagen und -teilen ein Minus hinnehmen (6,6 Prozent), das Landesamt führt dies auf die anhaltenden Lieferengpässe bei Elektrobauteilen zurück. Die Zahl der Beschäftigten sank in diesem Bereich um etwas mehr als 7 Prozent.