Frankfurt/Main (dpa) - Die Diakonie Hessen und weitere Organisationen haben ein Aufnahmeprogramm für Flüchtlinge in Not gefordert. In einer am Mittwoch veröffentlichten Erklärung der Diakonie Hessen, der Menschenrechtsorganisation Pro Asyl und des Initiativausschusses für Migrationspolitik in Rheinland-Pfalz hieß es, die Bundesregierung dürfe «der Aufnahmebereitschaft der Bundesländer und der über 150 Kommunen, die sich zu sicheren Häfen für Flüchtlinge erklärt haben, nicht länger im Wege stehen.» Die geplante Übernahme von weniger als 1000 Menschen aus Griechenland sei «nicht mehr als ein humanitäres Feigenblatt».

In einer Bilanz fünf Jahre nach dem «Sommer der Flucht» bezeichneten sie die Aufnahme von 890 000 Geflüchteten im Jahr 2015 als eine Erfolgsgeschichte. Auch gegenwärtig hat Deutschland nach Einschätzung der drei Organisationen eine hohe Aufnahmekapazität. Viele Flüchtlingsunterkünfte in den Kommunen stünden leer oder könnten kurzfristig reaktiviert werden, hieß es mit Blick auf die Lage geflüchteter Menschen in den Lagern auf den griechischen Inseln, auf der Balkanroute und in Ländern wie der Türkei, Libyen und dem Libanon.