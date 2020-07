Mainz (dpa/lrs) - Weg von einer dominanten betriebswirtschaftlichen Ausrichtung - so lautet die Kernforderung von Verdi und Deutschem Gewerkschaftsbund (DGB) in Rheinland-Pfalz und dem Saarland für einen Umbau der Gesundheitsversorgung. «Der Irrweg von Fallpauschalen, Konkurrenz zwischen Krankenhäusern und dem Sachzwang zur Gewinnerzielung hat sich gerade in der Corona-Krise als kontraproduktiv erwiesen», sagte DGB-Landeschef Dietmar Muscheid am Donnerstag in Mainz. Nötig sei ein «Masterplan Gesundheit», der unter anderem darin münde, danach zu schauen, welchen Bedarf zur Versorgung der Menschen es in einzelnen Regionen konkret gebe.