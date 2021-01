Mainz (dpa/lrs) - Mit Blick auf die Landtagswahl am 14. März hat der DGB Rheinland-Pfalz die Einrichtung eines Fonds für die betriebliche Ausbildung angeregt. «Die Situation im Ausbildungsmarkt erfüllt uns mit großer Sorge», sagte der DGB-Landesvorsitzende Dietmar Muscheid am Mittwoch in Mainz.

Mainz (dpa/lrs) - Mit Blick auf die Landtagswahl am 14. März hat der DGB Rheinland-Pfalz die Einrichtung eines Fonds für die betriebliche Ausbildung angeregt. „Die Situation im Ausbildungsmarkt erfüllt uns mit großer Sorge“, sagte der DGB-Landesvorsitzende Dietmar Muscheid am Mittwoch in Mainz.

Rund 80 000 junge Frauen und Männer im Land seien ohne Berufsausbildung und er erwarte, dass diese Zahl noch steige. Die Ausbildung habe besonders unter den Folgen der Corona-Pandemie gelitten. In den Fonds sollten diejenigen Unternehmen einzahlen, „die kaum oder gar nicht ausbilden, sich dann aber am allgemeinen Arbeitsmarkt bedienen“, sagte Muscheid.

Als weitere Anforderung an die Landesregierung der nächsten Wahlperiode nannte der Gewerkschafter einen Transformationsfonds, der kleine und mittlere Unternehmen sowie das Handwerk in der betrieblichen Digitalisierung unterstützen soll. Die Mittel dafür könnten aus dem Sondervermögen des Landes kommen, wo zur „Stabilisierung der rheinland-pfälzischen Wirtschaft“ bis zu 250 Millionen Euro vorgesehen sind. Mit dem Transformationsrat habe die Landesregierung die Voraussetzungen geschaffen, die Herausforderungen gemeinsam zu gestalten, sagte Muscheid. Hier hoffe er künftig auf konkrete Ergebnisse der gemeinsamen Beratungen.

Muscheid begrüßte die Aussetzung der Schuldenbremse für den Haushalt. Auch künftig dürfe es „keinen finanzpolitischen Rollback zur schwarzen Null“ geben. In einer Zeit niedriger Zinsen müsse verstärkt in die Infrastruktur investiert werden. Überfällig sei eine Entlastung der Kommunen von den Altschulden, damit diese wieder eine echte Handlungsfreiheit erhalten könnten. „Hier werden wir weiter Druck machen, bis endlich etwas passiert.“

Zu den Erwartungen des DGB in der Verkehrspolitik gehören Initiativen wie ein Ausbildungs- und ein Sozialticket für Hartz-IV-Bezieher im ÖPNV. „Mobilität ist ein Grundrecht“, sagte Muscheid, „da bleiben wir am Ball.“