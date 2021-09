Frankfurt/Main (dpa) - Der FSV Mainz 05 bestreitet sein DFB-Pokal-Spiel gegen Arminia Bielefeld am 26. Oktober um 20.45 Uhr. Dies teilte der Deutsche Fußball-Bund mit den zeitgenauen Ansetzungen am Mittwoch mit. Die Partie zwischen den beiden Bundesliga-Rivalen wird wie alle Spiele von Sky übertragen. Die Mainzer hatten sich in der ersten Runde erst im Elfmeterschießen gegen den Regionalligisten SV Elversberg durchgesetzt.