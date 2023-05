Jean Zimmer vom Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern ist wegen unsportlichen Verhaltens vom DFB-Sportgericht für ein Pflichtspiel gesperrt worden. Dies teilte der Deutsche Fußball-Bund am Mittwoch mit. Der 29 Jahre alte Abwehrspieler war in der 25. Minute des Zweitligaspiels gegen Fortuna Düsseldorf am 28. Mai von Schiedsrichter Martin Petersen (Stuttgart) des Feldes verwiesen worden.

Kaiserslautern (dpa/lrs) - Der Spieler beziehungsweise sein Verein hat dem Urteil zugestimmt, das Urteil ist somit rechtskräftig.

Kader von Kaiserslautern

Mitteilung