Bad Ems (dpa/lrs) - Rund 7500 Menschen haben im vergangenen Jahr in Rheinland-Pfalz an ihrer Doktorarbeit geschrieben. Das seien 500 Doktoranden und Doktorandinnen mehr als im Jahr 2019 und somit ein Anstieg von rund 7,6 Prozent, teilte das Statistische Landesamt am Freitag in Bad Ems mit.

Die Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz betreut mit 4100 Personen mehr als die Hälfte der Doktoranden. Am häufigsten promovieren die Doktoranden in den Fächer „Mathematik und Naturwissenschaften“ (2400), gefolgt von „Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften“ (1600) und „Humanmedizin und Gesundheitswissenschaften“ (1100).

Obwohl der Frauen- und Männeranteil den Angaben zufolge nahezu ausgewogen ist, bestehen in den einzelnen Fächern große Unterschiede. Während in der Zahnmedizin demnach der Frauenanteil bei 73 Prozent liegt, waren in der Informatik nur 16 Prozent aller Promovierenden weiblich.

