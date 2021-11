Bad Neuenahr-Ahrweiler (dpa) - Angesichts der dunklen Jahreszeit und der vielen nun unbewohnten Häuser im flutgeschädigten Ahrtal ist die Polizei dort mit deutlich mehr Streifenwagen im Einsatz. In gewöhnlichen Zeiten seien Beamte der Polizeiinspektionen Bad Neuenahr-Ahrweiler, Adenau und Remagen mit insgesamt rund sechs Fahrzeugen unterwegs, sagte der Koblenzer Vizepolizeipräsident Jürgen Süs am Freitag. Wie der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) ergänzte, kommen nun täglich 18 Streifenwagenbesatzungen tagsüber und elf nachts noch hinzu. Tausende vom Hochwasser beschädigte Gebäude an der Ahr sind zum Trocknen in den Rohbauzustand zurückgesetzt worden - Fenster fehlen oft noch.

Die Flutkatastrophe am 14. und 15. Juli mit 134 Todesopfern in dem Flusstal hat laut Innenministerium das Sicherheitsgefühl vieler Bürger schwer beeinträchtigt. Deshalb sei diese außergewöhnlich hohe sichtbare Polizeipräsenz in einem eher ländlichen Gebiet wichtig. „Die dunkle Jahreszeit macht mit jedem etwas“, ergänzte Lewentz mit Blick auf mögliche Ängste von Flutopfern.