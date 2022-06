7579 Mitglieder haben im vergangenen Jahr im Bistum Speyer der katholischen Kirche den Rücken gekehrt. Die Zahl lag damit erheblich über der des Jahres 2020 mit damals 5275 Austritten, wie das Bistum am Montag mitteilte. „Die Zahlen zeigen deutlich, dass viele Menschen eine innere Bindung an die Kirche verloren haben und nun auch die äußeren Bindungen kappen“, erklärte Generalvikar Markus Magin. Die Kirche müsse den eingeschlagenen Weg der Erneuerung, zu dem ausdrücklich eine konsequente Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs gehöre, weitergehen, betonte Magin. Nur so werde sie etwas von der Glaubwürdigkeit zurückgewinnen können, die nötig sei, um die Botschaft des Evangeliums überzeugend verkünden zu können. Im Bistum Speyer, das sich auf den Süden von Rheinland-Pfalz und einen Teil des Saarlandes erstreckt, lebten den Angaben zufolge zuletzt rund 483.000 Katholikinnen und Katholiken.

Die Zahl der Kirchenaustritte im Bistum Mainz ist im vergangenen Jahr auf den Rekordstand von 12.649 gestiegen. Im Jahr 2020 lag diese Zahl noch bei 8461, wie das Bistum am Montag mitteilte. Insgesamt verringerte sich die Mitgliederzahl auf 666.620 Personen (686.705 im Vorjahr).

Das Bistum Trier hat 2021 insgesamt 31.900 Mitglieder verloren; zum Stichtag 31. Dezember 2021 lebten hier rund 1,25 Millionen Katholiken.

Deutschlandweit neuer Rekord bei Kirchenaustritten

Die katholische Kirche in Deutschland hat im vergangenen Jahr einen neuen Rekord bei den Kirchenaustritten verzeichnet. 2021 traten fast 360.000 Menschen aus der Kirche aus und damit 86.567 mehr als im bisherigen Rekordjahr 2019, wie die Deutsche Bischofskonferenz am Montag in Bonn mitteilte. Der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Limburgs Bischof Georg Bätzing, zeigte sich von diesem sprunghaften Anstieg „zutiefst erschüttert“.

Im vergangenen Jahr war der schon seit Jahren anhaltende Missbrauchsskandal der katholischen Kirche in Deutschland weiter eskaliert. Insbesondere sorgte die Aufarbeitung im Erzbistum Köln und das Verhalten des dortigen Kardinals Rainer Maria Woelki für massive Kritik. Im Erzbistum Köln gab es mit 40.772 Kirchenaustritten ein Viertel aller Austritte in Deutschland, gegenüber 17.281 Fällen war dies mehr als eine Verdopplung.

Aus welchen Gründen Gläubige aus der Kirche austreten, müssen sie aber nicht angeben. Bätzing erklärte, „die Zahlen des Jahres 2021 zeigen die tiefgreifende Krise, in der wir uns als katholische Kirche in Deutschland befinden.“ Es würden mittlerweile nicht nur Menschen austreten, die schon über einen längeren Zeitraum keinen Kontakt mehr zur Kirche haben, sondern vermehrt auch bisher sehr engagierte Katholiken.