Die Landessynode der Evangelischen Kirche der Pfalz hat am Freitag mehrheitlich einem Gesetz zugestimmt, das den kirchlichen Umgang mit Darstellungen von judenfeindlichem, rassistischem und nationalsozialistischem Gedankengut regelt. Das Gesetz sieht aber keinen Automatismus vor, beispielsweise die umstrittene Herxheimer Glocke abzuhängen.

Ausgangspunkt des Gesetzes waren die Schlagzeilen, die die Debatten um die Glocke mit der Inschrift „Alles fuer’s Vaterland. Adolf Hitler“ im Turm der protestantischen Jakobskirche in Herxheim am Berg ausgelöst haben. Der Herxheimer Gemeinderat – die Glocke gehört der politischen Gemeinde – und das Presbyterium hatten entschieden, dass das Geläut nicht entfernt wird. Nach einem Beschluss des Gemeinderats soll sie als „Anstoß zur Versöhnung“ hängen bleiben. 2017 wurde die Glocke stillgelegt.

Eine Gruppe Synodaler um den Landauer Ulrich Sarcinelli verlangten, dass die Evangelische Kirche der Pfalz handeln muss. Bereits vor eineinhalb Jahren brachte sie einen Antrag in die Synode ein, nachdem derartige Objekte „nicht im kirchlichen Gebrauch verbleiben, sondern entfernt oder museumspädagogisch aufbereitet und präsentiert“ werden sollen.

Liturgischer Gebrauch verboten

Die Landessynode hat nun am Freitag auf einer digitalen Tagung beschlossen, dass alle im weiteren Sinne menschenfeindlichen Gegenstände oder Darstellungen mit den Glaubensgrundlagen und Ordnungen der Landeskirche unvereinbar sind. Sie tritt damit auch jeder Form von Judenfeindlichkeit entgegen. Das bedeutet zum einen, dass ein liturgischer Gebrauch solcher Gegenstände verboten ist, beispielsweise solche Glocken nicht mehr läuten dürfen. Zum anderen kann die Kirchenregierung mit dem Gesetz von den betroffenen kirchlichen Gremien eine Stellungnahme fordern, wie geeignete Maßnahmen aussehen sollen, die den Grundsätzen der Landeskirche entsprechen. Kommt eine Kirchengemeinde diesem Ersuchen nicht nach, kann die Kirchenregierung tätig werden.

Keine Einzelfalllösungen

Wichtig war der Synode, dass das Gesetz nicht auf Einzelfalllösungen zielt, sondern eine Aufforderung an alle ist, sich mit der problematischen Vergangenheit der Landeskirche auseinanderzusetzen. Dazu gehören nach Aussage von Oberkirchenrätin Bettina Wilhelm auch Pläne für eine landeskirchliche Gedenkstätte für Opfer des Nationalsozialismus. Es werde ebenso an ein wissenschaftlich-historisches Projekt gedacht, das den Umgang mit Relikten aus der Zeit des Wilhelminismus und des Nationalsozialismus untersuche. Quasi als Fortsetzung des Projektes „Protestanten ohne Protest“, das bereits die Rolle der pfälzischen Landeskirche während des Nationalsozialismus beleuchtete.

Kirchenpräsidentin spürt viel guten Willen

In der pfälzischen Landeskirche hängen derzeit noch vier Glocken aus der Zeit des Nationalsozialismus. Nachdem sie angeboten hatte, die Kosten für den Ersatz belasteter Glocken zu übernehmen, wurde bereits eine Glocke in Essingen bei Landau und eine in Mehlingen bei Kaiserslautern abgehängt und dem Historischen Museum der Pfalz in Speyer als Leihgabe überlassen. In den protestantischen Kirchengemeinden Pirmasens-Winzeln, Homburg-Beeden und Blieskastel-Wolfersheim sind die Glocken aus der NS-Zeit weiterhin in kirchlichem Gebrauch. Mit diesen Presbyterien führt Kirchenpräsidentin Dorothee Wüst bereits Gespräche. Sie spüre viel guten Willen bei allen, sagte sie auf der Synode.

Künstlerisch hochwertig gestalteter Gedenkort

Und wie geht es mit der Glocke in der protestantischen Kirche in Herxheim am Berg weiter? Orts- und Kirchengemeinde haben gemeinsam eine Tafel aufgestellt, die auf die Glocke und ihre Geschichte hinweist. Diese soll aber nur eine Übergangslösung sein. In den letzten Monaten hätten Gespräche mit verschiedenen Beteiligten stattgefunden, erklärte Andreas Rummel, Pressesprecher der Landeskirche, auf Anfrage. Nach derzeitigem Stand solle die Glocke vor Ort bleiben, aber angemessen auf ihre Geschichte hingewiesen werden. „Darin sehen die Beteiligten die Herausforderung, mit ,hässlichen Erbstücken’ im öffentlichen Raum umgehen zu müssen.“ Es werde überlegt, mit Unterstützung der Landeskirche vor der Kirche einen künstlerisch hochwertig gestalteten Gedenkort zu schaffen, sagte Rummel. Es gebe erste Ideen, und es gelte nun, einen geeigneten Künstler zu finden – „alles vorbehaltlich der Entscheidung der Kirchenregierung“.