Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Hat der Gelbe Sack Zukunft? – Wohl eher nicht. Die Dinger fallen schon unangenehm in der Wohnung auf. Liegen sie dann endlich zum Abholen am Straßenrand, locken ihre Düfte Tiere an. Außerdem