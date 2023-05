Im Tarifstreit an der Mainzer Unimedizin zeigt sich Licht am Ende des Tunnels. Während eines zweitägigen Warnstreiks wurde zumindest ein weiterer Verhandlungstermin vereinbart. Vorher war es in der Mainzer Innenstadt laut geworden.

Mainz (dpa/lrs) - Noch vor dem Ende des Warnstreiks an der Universitätsmedizin Mainz haben die Tarifparteien einen neuen Verhandlungstermin vereinbart. Die Gespräche sind für den 30. Mai vorgesehen, wie die Unimedizin und die Gewerkschaft Verdi am Freitag mitteilten. Am Vormittag hatten rund 900 nicht-ärztliche Beschäftigte des größten Krankenhauses von Rheinland-Pfalz ihrem Ärger Luft gemacht und mit Trillerpfeifen lautstark für mehr Geld protestiert. Der Demozug zog sich vom Klinikgelände aus durch die Innenstadt, vorbei am Wissenschaftsministerium und wieder zurück.

Der Warnstreik, zu dem Verdi die rund 7300 nicht-ärztlichen Beschäftigten der Unimedizin aufgerufen hatte, hatte am frühen Donnerstagmorgen mit der Frühschicht begonnen und sollte noch bis zum frühen Samstagmorgen dauern. Ein Notdienst stellt nach Angaben der Unimedizin während des Warnstreiks dringende Behandlungen sicher, es könne aber zu Verzögerungen oder Terminabsagen kommen.

Die bisher letzte, vierte Verhandlungsrunde war am vergangenen Mittwoch ohne Einigung zu Ende gegangen. Anschließend erklärte der Kaufmännische Vorstand und Verhandlungsführer der Universitätsmedizin, Christian Elsner: «Wir bedauern sehr, dass wir heute keine tarifliche Einigung erreicht haben und somit auch die negativen Auswirkungen auf die Versorgung unserer Patient:innen nicht abwenden konnten.» Es werde weiter auf einen vertrauensvollen und konstruktiven Dialog mit den Tarifpartnern gesetzt.

Die Unimedizin hatte laut Verdi eine dreistufige Entgelterhöhung angeboten - und zwar zwei Prozent rückwirkend ab dem 1.1.2023, weitere zwei Prozent zum 1.6.2023 sowie weitere zwei Prozent zum 1.1.2024. Die Gewerkschaft hält das für zu wenig, dieses Angebot brächte für alle Beschäftigten einen nicht tragbaren Reallohnverlust.

Nach Samstagmorgen werde bis zum 30. Mai nun erstmal nicht mehr gestreikt, sagte Verdi-Vertreterin Silke Steetskamp am Freitag. Wenn dann allerdings wieder kein «verhandlungsfähiges Angebot» vorliege, könne es zu weiteren Arbeitsniederlegungen kommen.

Mitteilung Universitätsmedizin vom 3.5.