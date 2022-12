Aus Solidarität mit den Protesten in Iran sind in Koblenz laut Polizei 80 bis 100 Menschen durch die Innenstadt gezogen. Die Demonstration am Samstag verlief friedlich mit Flugblättern und iranischen Fahnen, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Es seien nur «sehr schwache Kräfte» zur Verkehrssicherung der angemeldeten Kundgebung eingesetzt worden: ein Streifenwagen vorne, einer hinten. Der Polizeisprecher gewann nach eigenen Worten den Eindruck, «dass sich die Koblenzer Bürger mit dem Anliegen identifiziert haben».

Koblenz (dpa/lrs) - Auslöser der Massenproteste im Iran war der Tod der 22-jährigen iranischen Kurdin Mahsa Amini im September. Sie war festgenommen worden, weil sie die Zwangsvorschriften für das Tragen eines Kopftuchs nicht eingehalten haben soll. Die Frau starb am 16. September in Polizeigewahrsam. Seitdem demonstrieren im Iran Tausende gegen den repressiven Kurs sowie das islamischen Herrschaftssystem.