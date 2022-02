Mainz. Etwa 70 Erzieherinnen, Eltern und Vertreter von Kindertagesstätten folgten am Dienstag einem Aufruf des Kita-Fachkräfteverbands nach Mainz. Sie protestierten gegen die jüngsten Corona-Regelungen der Landesregierung.Danach können Kinder, die innerhalb einer Gruppe möglicherweise Kontakt zu einem infizierten Kind hatten, bereits nach einem Tag zurück in die Einrichtung, wenn die Eltern einen negativen Schnelltest vorlegen. Bisher galt eine mehrtägige Quarantäne. Weitere Tests sind nicht vorgeschrieben. In den Schulen dagegen ist vorgesehen, dass sich bei einer Corona-Infektion in einer Klasse oder Stufe alle Schülerinnen und Schüler an fünf aufeinanderfolgenden Tagen testen müssen.

Verband fordert Testpflicht

Kristin Starck-Fürsicht vom Vorstand des Kita-Fachkräfteverbands forderte ein anderes Hygienekonzept mit verpflichtenden Tests. Die Demonstrierenden gaben 300 Briefe an der Staatskanzlei von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) ab.

Unterstützung erhielten die Demonstrierenden von der Opposition im rheinland-pfälzischen Landtag. Die CDU wie auch die Freien Wähler fordern eine einheitliche Linie für Kitas und Schulen sowie den flächendeckenden Einsatz von Lollitests in Kindertagesstätten.

Land handhabt Testungen in Schulen und Kitas unterschiedlich

Bildungsstaatssekretärin Bettina Brück (SPD) sagte am Rand der Kundgebung, dass bereits 1000 Kindertagesstätten freiwillige Testungen organisiert hätten, das Land wolle anderen Einrichtungen nun helfen. Eine verpflichtende Testung an Kitas lehnt das Land ab, weil der Besuch der Einrichtung freiwillig sei, während für Schulkinder die Schulpflicht gelte. Es gebe viele gesunde Kinder, die in den vergangenen Monaten zu Hause bleiben mussten. Das sei nicht gut für die Entwicklung, sagte Brück.