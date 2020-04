Bad Kreuznach (dpa/lrs) - Weil Gaststätten in der Corona-Krise weiter dicht bleiben müssen und Hotels keine Touristen beherbergen dürfen, fordert der Gaststätten- und Hotelverband Dehoga in Rheinland-Pfalz eine finanzielle Unterstützung für die Branche. «Die Bundes- und Landesregierung verlangen zum Wohle der Gesundheit der Menschen in Rheinland-Pfalz und Deutschland von unserer Branche ein großes Opfer ab», sagte Präsident Gereon Haumann am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. «Die Hotel- und Gaststättenbranche in Rheinland-Pfalz ist bereit, dieses Opfer zu bringen, kann es aus eigenen finanziellen Kräfte jedoch nicht stemmen.»

Haumann sagte weiter: «Daher erwarten wir eine angemessene entsprechende Entschädigung, um unsere Betriebe durch die Corona-Zeit zu bringen.» Ziel müsse der Erhalt aller Betriebe bleiben. «Wir wollen keine Gaststätte und kein Hotel coronabedingt verlieren.» Das sei man auch den über 100 000 in der Branche arbeitenden Menschen schuldig.