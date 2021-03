Bad Kreuznach (dpa/lrs) - Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband in Rheinland-Pfalz hat die Entscheidung der Landesregierung begrüßt, die Außengastronomie ab diesem Montag wieder zu öffnen. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) habe Wort gehalten, sagte Verbandspräsident Gereon Haumann am Freitagabend. Dies sei für die gebeutelte Branche ein wichtiges Signal. Der Verband erwarte, dass Dreyer nun auch ihre Zusage einhalte, Hotels und Restaurants an Ostern eine Öffnungsperspektive zu geben. Dies müsse bei den Bund-Länder-Beratungen an diesem Montag verwirklicht werden.

