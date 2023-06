Die Ursache für die schweren Verletzungen eines 58-Jährigen bei dem Verkehrsunfall auf einer Straußenfarm in Remagen (Kreis Ahrweiler) soll ein defektes Metalltor gewesen sein. Das Tor habe sich bei der Durchfahrt eines Touristenzuges auf dem Gelände der Farm unvorhergesehen geschlossen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Dabei verkeilte sich die Bahn demnach mit dem Metalltor und der 58-jährige Mitfahrer wurde eingeklemmt. Warum sich das elektronisch gesteuerte Tor plötzlich schloss, war nach Angaben der Polizei noch unklar.

Remagen (dpa/lrs) - Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann aufgrund seiner schweren Verletzungen am Mittwoch in eine Klinik nach Köln. Er schwebe allerdings nicht in Lebensgefahr.