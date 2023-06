Der rheinland-pfälzische Landtag debattiert heute (ab 9.30 Uhr) in Mainz über die Verteilung der Finanzmittel für die Flüchtlingsversorgung im Land. Nach den Plänen der Ampelfraktionen sollen die jüngst zugesagten Bundesmittel in Höhe von 121,6 Millionen Euro nach zwei Verteilerschlüsseln an die Kommunen fließen: Auf Basis der Bevölkerungszahlen in den Landkreisen und kreisfreien Städten sowie aufgrund des Anteils der geflüchteten Menschen, die in den jeweiligen Kommunen mit Aufenthaltserlaubnis registriert sind.

Mainz (dpa/lrs) - Am letzten Tag der Landtagswoche werden sich die Abgeordneten auch mit einem Vorschlag der CDU-Fraktion für ein Modellprojekt zur Anschaffung von mobilen Schwimmcontainern befassen. Auf der Tagesordnung im Parlament stehen auch Debatten um den Schutz der Weidetierhalter vor Wölfen in Rheinland-Pfalz, den Plänen des Bildungsministeriums zur Inklusion an den Schulen im Land sowie zur Stärkung der Weiterbildungsangebote.

Tagesordnung Landtag Rheinland-Pfalz