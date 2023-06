Der Landtag von Rheinland-Pfalz befasst sich am Mittwoch (ab 14.00 Uhr) in Mainz mit der Bekämpfung von Waldbränden. Rheinland-Pfalz ist mit Hessen das waldreichste Bundesland, rund 42 Prozent der Landesfläche sind bewaldet. Wegen der anhaltenden Trockenheit hatte es zuletzt mehrere Feuer im Land gegeben, jüngst auch einen größeren Waldbrand in der Südwestpfalz zwischen Pirmasens und Rodalben. Die Landtagsopposition fordert zur besseren Bekämpfung von Waldbränden mehr geländegängige Tanklöschfahrzeuge sowie eine länderübergreifende Hubschrauberstaffel.

Mainz (dpa/lrs) - Zum Auftakt der zweitägigen Plenarwoche werden sich die Abgeordneten auch mit der Energiepreispauschale befassen, die wegen der massiv gestiegenen Energiepreise im vergangenen Herbst beschlossen wurde. Ein Gesetzentwurf der Landesregierung sieht vor, diese Pauschale in Höhe von 300 Euro auf die Versorgungsempfänger im Land wie pensionierte Beamte zu übertragen. Nach dem Gesetzentwurf sollen außerdem die Entschädigungssätze für Dienstreisen mit dem privaten Fahrzeug für Beschäftigte des öffentlichen Dienstes erhöht werden. Der Opposition gehen die Pläne nicht weit genug.

