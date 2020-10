Saarbrücken (dpa/lrs) - Mit Kritik der Opposition am Haushaltsentwurf für die Jahre 2021 und 2022 hat am Mittwoch im saarländischen Landtag die Debatte über das künftige Budget des Landes begonnen. «In dem Entwurf gibt es Licht und Schatten», sagte der parlamentarische Geschäftsführer der Linkspartei, Jochen Flackus. Er kritisierte, dass es erneut einen Doppelhaushalt gebe, obwohl gerade in Zeiten der Coronakrise die weitere wirtschaftliche Entwicklung kaum kalkulierbar sei. «Und Regieren mit Nachtragshaushalten ist kein gutes Regieren», sagte er. Flackus begrüßte neue Investitionen: «Aber wir haben Zweifel, ob die richtige Ausrichtung da ist.»

«Die Investitionsoffensive ist zu wenig strukturiert und es fehlen die Leitprojekte», sagte Flackus. Über Vorschläge der Linken sei nicht einmal diskutiert worden. Durchschnittlich würden in Deutschland 600 Euro pro Person und Jahr investiert. In Bayern seien es 925 Euro. «Im Saarland sind es 388 Euro. Das ist das Abgehängtsein, über das wir reden.» Für das Saarland gehe es um gleiche Lebensverhältnisse wie in anderen Bundesländern. Flackus begrüßte die wegen der Corona-Pandemie gestiegene Verschuldung. Die Schuldenbremse gehöre aber dauerhaft abgeschafft, sagte er: «Sie ist schädlich und ökonomisch falsch.» Zudem müssten die Kosten der Krise vor allem durch Wohlhabendere finanziert werden: «Wir brauchen eine andere Besteuerung, wir brauchen vielleicht aktuell eine Vermögensabgabe.»

Der Doppelhaushalt sieht Ausgaben von 4,97 und 5,07 Milliarden Euro für 2021 und 2022 vor. Dafür werden Kredite in Höhe von 85 und 62 Millionen Euro Schulden aufgenommen. Hinzu kommen jedoch noch Kredite in Höhe von 408 sowie 296 Millionen Euro in den Jahren 2021 und 2022 zur Bewältigung der finanziellen Folgen der Corona-Pandemie im Rahmen eines «Sondervermögens».