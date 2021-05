Mainz (dpa/lrs) - Fahnder haben in Mainz einen Dealer festgenommen und Drogen im Wert von mindestens 100 000 Euro sichergestellt. Die Beamten durchsuchten zeitgleich seine Privatwohnung sowie zwei weitere Adressen. Sie fanden mehr als zehn Kilogramm unterschiedlicher Drogen und 2000 Euro Bargeld, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Ersten Ermittlungen zufolge verschickte der 26-Jährige die Drogen unter dem Deckmantel einer fiktiven Firmenadresse per Post. Vor der Festnahme am Freitag konnten die Ermittler bereits Postsendungen von ihm abfangen und überprüfen. Der Verdächtige sitzt in Untersuchungshaft.

